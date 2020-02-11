11.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:24

Van Valisi Bilmez, çığ bölgesinde incelemelerde bulundu

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 3 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Çatak Karayolu'ndaki Elmacı mevkiinde incelemelerde bulundu. Vali Bilmez, karayolunun gün içinde ulaşıma açılacağını söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, çığ düşmesi sonucu 3 gündür uluşama kapalı olan Van-Çatak Karayolu'ndaki Elmacı mevkiinde incelemelerde bulunup, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Bilmez, burada yolun açılmasını bekleyen vatandaşlarla görüştü, vatandaşların mağdur olmamamı için de bögeye takviye araçlar istedi. Bunun üzerine, Çatak tarafında kalan vatandaşlar çığ kütleleri üzerinden yolun diğer tarafına geçerek, bekleyen araçlarla Van'a doğru yola çıktı.

Vali Bilmez, çığ nedeniyle 3 gündür kapanan yolda Karayoyolları ve Büyükşehir Belediye ekiplerinin yoğun çalıyma yürüttüğünü, yolun gün içinde ulaşıma açılacağını söyledi. Vali Bilmez,"Ayrıca Bahçesaray Karayolu'ndaki Yukarı Narlıca Köyü'ne de çığ düşmüştü. Orada da çalışmalar devam ediyor. Yolun kapalı olması nedeniyle çığ bölgesine bugün de 35 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildi. Bölgede hazır bekliyor. Ulaşım sağlanır, sağlanmaz bugün çalışmalara başlanacak. Allah'tan bugün hava koşulları daha uygun. Ama bölgeye ulaşmakta sıkıntı çekiyoruz. İnşallah birinci çığı açarsak ondan sonrakilerini daha hızlı açacaklarını söylüyor arkadaşlarımız. Umudumuz teknik ekibimizin alanda çalışma yapmaları."dedi.

ÇALDIRAN'DA BUGÜN DE ÇALIŞMA YOK

Vali Bilmez, Çaldıran'da 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Vali Bilmez,"Bugün bölgede şartlar müsait olursa haber verecekler. Dün ekip iddia edilen bölgeye kadar gidemedi. Biz görüştük. Şartlar müsait olduğunda ekip hazır bekliyor. Hava şartları uygun olduğunda ekiplerimiz çalışma yapacak. Özellikle Çatak bölgesi çığlar açısıdan büyük bir risk teşkil ediyor. Zorunlu olmadıkça kimsenin yola çıkmaması, yola çıkanların da mutlaka trafik, jandarma ve karayoluna danışmaları gerekiyor."diye konuştu.

Kaynak: DHA

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