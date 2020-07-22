Van Valisi Bilmez, Çatak'ta üs bölgesini ziyaret etti
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Van Valisi Bilmez, Çatak'ta üs bölgesini ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın Çatak ile Siirt'in Pervari ilçeleri arasındaki 3 bin rakımlı Belbuka Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Van Valisi Bilmez, Çatak'ta üs bölgesini ziyaret etti
22.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:24

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın Çatak ile Siirt'in Pervari ilçeleri arasındaki 3 bin rakımlı Belbuka Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde beraberindeki Vali Yardımcısı Ferhat Atar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile helikopterle Belbuka Üs Bölgesi'ne giden Bilmez, burada Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından karşılandı.

Devam eden karakol inşaatında incelemelerde bulunan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Bilmez, daha sonra nöbet mevzilerini gezerek, burada görev yapan askerlerle sohbet etti.

Bilmez, incelemelerinin ardından Belediye Başkanı Abdurahman Şeylan'la makamında bir süre görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA

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