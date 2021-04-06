Van Valisi Bilmez, AA Van Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti
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Van Valisi Bilmez, AA Van Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van Valisi Bilmez, AA Van Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kuruluşunun 101. yıl dönümünü dolayısıyla AA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Bilmez, Bölge Müdürü İbrahim Yakut'a tebriklerini iletti.

Yakut'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Bilmez, bir asır önce kurulan AA'nın, devletin ve milletin sesini dünyanın her köşesine duyurarak önemli bir görev yürüttüğünü belirtti.

Bilmez, bölge müdürlüğünde görevli muhabirlerle de sohbet ederek çalışmalarında başarı diledi.

Bölge Müdürü Yakut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bilmez'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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