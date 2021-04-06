Van Valisi Bilmez, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Van Valisi Bilmez, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van Valisi Bilmez, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, Türk ve dünya basınında itibarlı bir yere sahip olan, dünyanın her tarafından güncel gelişmeleri aktaran AA'nın kuruluş yıldönümünü tebrik etti.

AA'nın yalnızca Türkiye değil, dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yer aldığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Milli Mücadele yıllarında savaşan ve dış dünyadan habersiz kalmış bir halkı ülke ve dünya olaylarından haberdar kılmak, ulusal mücadeleyi savunmak, ülkemize karşı bazı çevrelerin yürüttüğü oyunları boşa çıkarmak gibi çok zor görevler üstlenen AA, milletimizin güvenini kazanmış müstesna kuruluşlarımızdandır. Güncel gelişmelerden vatandaşlarımızın haberdar olmasını sağlayan AA'nın 101. kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına ve emeği geçenlere başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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