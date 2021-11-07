Van Valiliği Basın Açıklaması

BAŞKALE, VAN (Habermetre) - TELE 1 televizyonunda "Gündem Özel" adlı tartışma programında gazeteci Namık KOÇAK tarafından Başkale ilçesi ve Başkale Kaymakamı ile ilgili bazı hususlara değinilmesi üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Başkale Kaymakamı olarak 16. 09. 2018 tarihinden bugüne görev yapan Asım Solak, programda yorum yapan gazeteci Namık Koçak ile ne telefonla ne de yüz yüze herhangi bir görüşme yapmamıştır. Başkale ilçemizde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde 1 adet, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2 adet narkotik köpeği görev yapmaktadır. İlçemizde Narkotik Köpeği bulunmadığına dair ifadelerin doğruluğu bulunmamaktadır. Başkale ilçemizde 2017 yılından itibaren Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği faaliyetlerine devam etmektedir. Dolayısıyla ilçe bazında örgütlenme olmadığına yönelik ifadeler gerçek dışıdır. Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde alanında uzman branşlaşmış toplam 10 personel görev yapmaktadır. Uyuşturucuyu tanıyacak personel bulunmadığı iddiaları da gerçekle bağdaşmamaktadır. Saat 15: 00 itibariyle güvenlik gerekçesiyle Başkale- Van yolunun kapatıldığına ilişkin ifadelerin ise güncelliği bulunmamaktadır. Söz konusu uygulama 1990-2000 yılları arasında Olağanüstü Hal Döneminde zaman zaman gerçekleştirilmiştir. 1 Mart 2000 tarihi itibariyle bu uygulamaya son verilmiştir. Halihazırda Başkale-Van yolu 24 saat trafiğe açıktır. Başkale ilçemizde uyuşturucu ile mücadele kolluk kuvvetlerimizin çabaları ve adli- mülki makamların koordinasyonu ile kararlılıkla sürdürülmektedir. *İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 yıllık dönemde toplam; * *860* kilogram Eroin *64* kilogram Metamfetamin *68* kilogram Afyon Sakızı *52* kilogram Toz Esrar *130. 400* LT Asetik Anhidrit ele geçirilmiştir. *İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından son 3 yıllık dönemde toplam; * *1. 766* kilogram Eroin *293* kilogram Metamfetamin *2* LT Sıvı Metamfetamin *247* kilogram Toz Esrar *23* LT Reçine Esrar *207* kilogram Kubar Esrar *1. 029* kilogram Skunk *304* LT Asetik Anhidrit *67* kilogram Afyon Sakızı *68* Adet Sentetik Uyuşturucu Hap ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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