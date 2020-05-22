Van Valiliğinden Kovid-19 nedeniyle ölen 67 yaşındaki kadınla ilgili açıklama Açıklaması Van Valiliği, Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 67 yaşındaki Muhbet Çiftçioğlu'nun ölüm raporuna ilişkin açıklama yaptı.

Van Valiliği, Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 67 yaşındaki Muhbet Çiftçioğlu'nun ölüm raporuna ilişkin açıklama yaptı.

Çiftçioğlu'nun 12 Nisan'da ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri üzerine Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine başvurduğu belirtilen açıklamada, yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bunun üzerine gönderildiği Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine başlanan Çiftçioğlu'yla temas kuran 11 kişinin filyasyon ekipleri tarafından karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, kadının yaşadığı mahallede yapılan incelemelerde herhangi bir vakaya rastlanmadığı ifade edildi.

Hata yapan personel hakkında idari soruşturma başlatıldı

Pandemi servisinde 36 gün yoğun bakımda tedavi gören Çiftçioğlu'nun Kovid-19'un tetiklediği kronik rahatsızlıkları nedeniyle 19 Mayıs'ta hayatını kaybettiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çiftçioğlu'nun cenazesi, Sağlık Bakanlığının belirlediği usullere uygun şekilde yıkanmış, kefenlenmiş, gerekli bütün koruyucu tedbirler alınarak izole edilmiş ve hastane yönetimi tarafından ailesi bilgilendirilerek cenaze aracıyla Erciş'e nakli sağlanmıştır. Çiftçioğlu'nun ölüm raporuna yazılan 'doğal ölüm' ifadesi teknik bir ifade olup, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 'ölümün adli bir olaydan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ifade etmek' amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca Çiftçioğlu'nun ölüm belgesine ölüm şekli sehven 'bulaşıcı olmayan hastalık' olarak yazılmış, fakat hata aynı saatte fark edilerek düzeltilen ölüm belgesine ölüm şekli 'bulaşıcı hastalık' olarak yazılmıştır. Bu hatadan dolayı da personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır."

Kadının 19 Mayıs'ta düzenlenen ölüm belgesinde, ölüm şeklinin "bulaşıcı hastalık Kovid-19" olarak geçtiği vurgulanan açıklamada, şunlar belirtildi:

"Çiftçioğlu'nun 36 gün yoğun bakımda kaldığı dönemde, birinci derece yakınları ve akrabaları hastanın Kovid-19 tedavisi gördüğü yönünde sağlık personeli tarafından sürekli bilgilendirilmiştir. Defin işlemi sırasında da İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli tedbirler alınmış, sosyal mesafe kurallarına uyulması için bilgilendirme yapılmış ve defin işlemi Kovid-19 vakalarının defin işlemine uygun gerçekleştirilmiştir. Ancak bazı internet sitelerinde, Çiftçioğlu'nun birinci derece yakınlarının 'hastamızın Kovid-19 olduğu bize söylenmemişti' beyanları doğrultusundaki haber art niyetle yapılmış ve gerçeği yansıtmamaktadır. Salgınla mücadelede yapılan büyük fedakarlıkların bu tür asılsız haberlerle karalanamayacağını kamuoyuna saygıyla sunuyoruz."

Kaynak: AA