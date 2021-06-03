Hdp'nin Miting İzin Talebiyle İlgili Duyuru

04 Haziran 2021 Cuma günü HDP Van İl Başkanlığı organizesinde ilimiz Musa Anter Kavsağı'nda açık hava toplantısı düzenlemek istenilmiş, konu 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17.

04 Haziran 2021 Cuma günü HDP Van İl Başkanlığı organizesinde ilimiz Musa Anter Kavsağı'nda açık hava toplantısı düzenlemek istenilmiş, konu 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve Valilik Makamının ilgili yasaklama kararı gereği uygun görülmemiş olup düzenleme kuruluna gerekli tebligat yapılmıştır.

Ancak sosyal medyada, yazılı ve görsel basında bahse konu izinsiz mitinge çağrı niteliğinde paylaşımlar yapılmaya devam edildiği görülmüştür.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun Kışkırtma Yasağı başlıklı 27. Maddesi hükümlerine aykırı şekilde, kanunsuz toplantıya çağrı yapan sosyal medya kullanıcıları ve başkaca şahıslar, gerekli adli işlemler yapilmak üzere tespit edilecek olup, 04 Haziran 2021 Cuma günü HDP Van İl Başkanlığı organizesinde ilimiz Musa Anter Kavsağı'nda düzenlenmek istenen açık hava toplantısına, kamu düzeni, kamu güvenliği ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması adına ilgili kanun hükümleri doğrultusunda izin verilmediği;

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre