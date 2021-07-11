Van Valiliğinden düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazaya ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van Valiliğinden düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazaya ilişkin açıklama Açıklaması

Van Valiliğinden düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazaya ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Cemal Aşan - Haberler | Güncel

Van Valiliği, Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolde çıkarak takla atması sonucu bir organizatör ile 11 düzensiz göçmenin öldüğünü, 26 düzensiz göçmenin yaralandığını bildirdi.

Van Valiliği, Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolde çıkarak takla atması sonucu bir organizatör ile 11 düzensiz göçmenin öldüğünü, 26 düzensiz göçmenin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Yumaklı Mahallesi sınırları içinde şüpheli S.A. adına kayıtlı 65 ER 186 plakalı minibüsün, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attığı belirtildi.

Kaza sonrasında yanan araca ekiplerin müdahale ettiği ve yangının söndürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araç içerisinde ve hastanelerde yapılan kontrollerde aracın düzensiz göçmenleri taşıdığı, kazada organizatör Cüneyit Avar ile birlikte 11 düzensiz göçmenin vefat ettiği tespit edilmiştir. Kazada yaralanan 26 düzensiz göçmenin ambulanslarla çeşitli hastanelere sevki gerçekleştirilmiştir. Kaza yapan 65 ER 186 plakalı aracın adına kayıtlı olduğu tespit edilen S.A. gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan

KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Zeynep Bastık Melisa Döngel
Spor Arda Turan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van Valiliğinden düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazaya ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 11:06:36. #1.14#

title