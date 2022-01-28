Van Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı - Haberler
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Van Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı

Van Valiliği, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

VAN (İHA) - Van Valiliği, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'in ismi kullanılarak iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar aranarak farklı yardım talebinde bulunulduğu yönünde bilgiler valiliğimize ulaşmaktadır. Valiliğimizin bu tür taleplerde bulunması söz konusu değildir. Bu tür yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilmeleri hususunu vatandaşlarımıza önemle duyuruyoruz" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Van Valiliği, Emin Bilmez, Van, 3. Sayfa, Haber

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