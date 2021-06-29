Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Van Valiliğinden yetkililerin ismini kullanarak yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Van Valiliğinden yetkililerin ismini kullanarak yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mehmet Emin Bilmez ve özel kalem müdürünün isminin kullanılarak işadamları, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıf gibi kuruluşların aranarak yardım talebinde bulunulduğu yönünde bilgilerin alındığı belirtildi.

Valiliğin bu tür taleplerde bulunmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol