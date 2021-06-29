Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van Valiliğinden yetkililerin ismini kullanarak yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Van Valiliğinden yetkililerin ismini kullanarak yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mehmet Emin Bilmez ve özel kalem müdürünün isminin kullanılarak işadamları, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıf gibi kuruluşların aranarak yardım talebinde bulunulduğu yönünde bilgilerin alındığı belirtildi.

Valiliğin bu tür taleplerde bulunmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

Van'da uyuşturucu tacirlerine çifte darbe! Eroin ve metamfetamin yakalandı
Van'da uyuşturucu tacirlerine çifte darbe! Eroin ve metamfetamin yakalandı
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şevval Şahin Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Emre Kocadağ Yiğit Şardan Taylan Antalyalı Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 14:47:17. #1.14#

title