Van Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı Van Valiliği, dolandırıcılık konusunda vatandaşları uyardı.

Van Valiliği, dolandırıcılık konusunda vatandaşları uyardı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valimiz Mehmet Emin Bilmez, vali yardımcıları ve özel kalem müdürünün adını kullanarak iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar gibi kuruluşlar aranmak suretiyle yardım talebinde bulunulduğu yönünde valiliğimize bilgiler intikal etmektedir. Valiliğimizin bu tür taleplerde bulunması kesinlikle söz konusu değildir. Bu nedenle bu tür yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi ve haklarında kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulması gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - VAN

Kaynak: İHA