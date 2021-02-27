Van Valiliğinden 65 yaş üstü vatandaşlara "aşı" uyarısı

Van Valiliği, kentte 65 yaş üstü vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların aşılarını yaptırmalarının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Koronavirüs salgınında kentin 30 büyükşehir içerisinde vaka sayılarının en az görülen il olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu başarımızda başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere güvenlik güçlerimiz ve sahada salgınla mücadeleyi aralıksız yürüten görevlilerimizin emeği büyüktür. Bundan dolayı bu mücadelede görev alan tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Ayrıca salgınla mücadele kapsamında kurallara uyan vatandaşlarımızın da bu başarıda payı çok büyük. Van halkına da bu anlamda teşekkür ediyoruz. Artık kısmen normalleşme sürecine çok yakınız. Ancak şimdi aşılamaya büyük önem veriyoruz. Salgınla mücadeledeki başarımızın devamı için aşılama çalışmalarını da başarılı bir şekilde yürütmemiz gerekiyor."

65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasının sürdüğü aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda 65 yaş üstü aşılanma oranımız şu anda yüze 53 civarında. Bu oranı arttırmamız gerekiyor. Bu anlamda büyüklerimizin aşılarını yaptırmaları büyük önem taşıyor. MHRS, e-nabız ve 182'den alınacak randevu ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız ilçe sağlık müdürlüğü, aile sağlık merkezleri ve sağlık kuruluşlarında aşı olabilirler. En kısa sürede normalleşme için kurallara uyalım. Hep birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu