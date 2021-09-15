Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 16-30 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri