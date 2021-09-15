Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı - Haberler
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Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

VAN'da resmi kutlama ve etkinlikler dışında gösteri ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 15 gün yasak getirildi.

VAN'da resmi kutlama ve etkinlikler dışında gösteri ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 15 gün yasak getirildi. Kentte düzenlenecek olan imza kampanyası, bildiri, broşör ve el ilanı dağıtımının da mülki idare amirinin iznine bağlandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 16-30 Eylül 2021  tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 16/09/2021 tarihinden geçerli 30/09/2021 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun 17. Maddesine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."


- Van

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