Van Valiliğinden '112 Acil Komuta Merkezi' açıklaması
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Van Valiliğinden '112 Acil Komuta Merkezi' açıklaması

Van Valiliği, 112 Acil Komuta Merkezi hattının aranması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

23.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:50
Van Valiliğinden '112 Acil Komuta Merkezi' açıklaması

Van Valiliği, 112 Acil Komuta Merkezi hattının aranması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs pandemisi mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşların başta eczanelerden ilaç, yardımlar ve farklı konulardaki izin talepleri için 112 Acil Komuta Merkezini aramaları, bu merkezimizde yoğunluğa sebep olmaktadır. Acil merkezine yapılan çağrıların yoğunluğu, hastaneye ulaştırılması gereken acil vakaların sevki konusunda zaman zaman olumsuzluklara yol açmaktadır. Bundan dolayı hastaneye acil ulaşması gerekenlerin dışında vatandaşlarımızın duyarlı davranmaları ve 112 Acil Komuta Merkezini aramamaları, bu olumsuzlukların önüne geçecektir. Başta ilaç ve farklı yardım talep eden vatandaşlarımız, bu taleplerini 155 polis, 156 jandarma ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına bildirebilirler. Ayrıca, tıbbi destek isteyen vatandaşlarımız da aile hekimleriyle iletişime geçebilirler" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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