VAN VALİLİĞİ'NDEN, TEK SIRA HALİNDE KARDA YÜRÜYEN KAÇAK GÖÇMENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA - Haberler
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VAN VALİLİĞİ'NDEN, TEK SIRA HALİNDE KARDA YÜRÜYEN KAÇAK GÖÇMENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN Valiliği, kar yağışı altında tek sıra halinde yürüyen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan yüzlerce kaçak göçmenle ilgili açıklama yaptı.

VAN (DHA) - VAN Valiliği, kar yağışı altında tek sıra halinde yürüyen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan yüzlerce kaçak göçmenle ilgili açıklama yaptı. Görüntülerin Van sınırları içinde değil, İran topraklarında çekildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kaçak göçmenin, kar yağışı altında tek sıra halinde yürümesinin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Van Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, görüntülerin Van sınırları içerisinde çekilmediği belirtilerek, 12.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Van üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan kişiler olduğu iddia edilen paylaşım ile ilgili olarak; yapılan araştırmalarda bahse konu görüntülerin ilimiz sınırları içerisinde çekilmediği tespit edilmiş olup; görüntülerin İran topraklarında çekildiği değerlendirilmektedir denildi.

Açıklamanın devamında, ocak ayında engellenen kaçak göçmenlerle ilgili de bilgi verilerek şu ifadelere yer verildi

Güvenlik birimlerimizce ocak ayı içerisinde illegal yollarla ülkemize girmeye çalışan toplam 1137 düzensiz göçmen engellenmiştir. Ayrıca ocak ayı içerisinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 44 organizatör yakalanmış, haklarında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir. Olumsuz hava şartlarına rağmen, gerek sınır hattında gerekse ilimiz genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelemiz tam bir eşgüdüm ve kararlılıkla devam etmektedir.

VAN VALİLİĞİ'NDEN, TEK SIRA HALİNDE KARDA YÜRÜYEN KAÇAK GÖÇMENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

VAN VALİLİĞİ'NDEN, TEK SIRA HALİNDE KARDA YÜRÜYEN KAÇAK GÖÇMENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

VAN VALİLİĞİ'NDEN, TEK SIRA HALİNDE KARDA YÜRÜYEN KAÇAK GÖÇMENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

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