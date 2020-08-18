Van Valiliği'nden Covid-19 testi dolandırıcılığı uyarısı
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Van Valiliği'nden Covid-19 testi dolandırıcılığı uyarısı

VAN Valiliği bazı kişilerin pandemi hastanesinden geldiğini belirterek, evleri ve iş yerlerini dolaşıp, Covid-19 testini uygun fiyatlarla yaptıklarını söyledikleri ve bu yolla vatandaşları dolandırdıkları şikayetleri üzerine, uyarıda bulundu.

Van Valiliği'nden Covid-19 testi dolandırıcılığı uyarısı
18.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:57

VAN Valiliği bazı kişilerin pandemi hastanesinden geldiğini belirterek, evleri ve iş yerlerini dolaşıp, Covid-19 testini uygun fiyatlarla yaptıklarını söyledikleri ve bu yolla vatandaşları dolandırdıkları şikayetleri üzerine, uyarıda bulundu. Covid-19 testi yapmaya tek yetkili kurumun, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı olduğunu belirten Van Valiliği, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların ihbarda bulunmasını istedi. 

Son zamanlarda Van'da bazı kişilerin pandemi hastanesinden geldiğini belirterek, evleri ve iş yerlerini dolaşıp, Covid-19 testini uygun fiyatlarla yaptıklarını söyledikleri ve bu yolla vatandaşları dolandırdıkları yönünde sağlık birimlerine ihbarlar gelmeye başladı. Bunun üzerine harekete geçen Van Valiliği, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Valilik, Covid-19 testi yapmaya tek yetkili kurumun Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı olduğunu belirterek, bu tür taleplerle evlere ve iş yerlerine gelen kişilere itibar edilmemesi, kurum kimliği sorgusunun yapılması ve haklarında kolluk kuvvetleri ile sağlık ekiplerine ihbarda bulunulması istendi. 


Kaynak: DHA

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