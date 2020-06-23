Van Vali Yardımcısı Atar'dan Olgunlaşma Enstitüsü'ne ziyaret
Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Tuşba ilçesindeki Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.
23.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:16
Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Tuşba ilçesindeki Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.
El dokuması kilimler, yöresel kıyafetler, kuyumculuk ve savat işçiliği, çeşitli el sanatları teknikleri atölyelerini gezen Atar, Enstitü Müdürü Neşe Evliyaoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Geleneksel çalışmaların öneminden bahseden Atar, pandemi sürecinde maske ve tulum üreten enstitü çalışanlarına teşekkür etti.
Atar'a ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke eşlik etti.
Kaynak: AA