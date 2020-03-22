VAN Vali Bilmez, depremzedeler için kurulan konteyner evlerde inceleme yaptı Vali Bilmez, depremzedeler için kurulan konteyner evlerde inceleme yaptıİRAN'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Van'da 10 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin de yaralandığı 5.

Vali Bilmez, depremzedeler için kurulan konteyner evlerde inceleme yaptı

İRAN'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Van'da 10 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin de yaralandığı 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma yol açtığı Başkale ilçesine bağlı 6 mahallede çadırda kalan depremzeler için, konteynerler kurulmaya başlandı. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale ilçesindeki 6 mahalleye 2 bin, Saray ilçesine bağlı mahallelerde ise 500 konteyner kurulacağını söyledi.

Türkiye-İran sınır hattında 23 Şubat günü meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, özellikle Van'ın Başkale ilçesinde yıkıma yolaçtı. İlçeye bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler köylerinde can ve mal kayına neden oldu. Depremde, 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı. Bölgede çok sayıda konut kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, 305 konut ile 300'ün üzerinde ahırın yıkıldığını 700'den fazla evin ağır hasar gördügünü açıkladı. Bölgede vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ederken, çadırda kalan depremzelerin barınabileceği konteynerlerın kurulmasına devam ediliyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, deprem bölgesinde koyteynerlerin kurulma aşamasını yerinde denetledi. Beraberindeki Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD Daire Başkanı Bilal Karataş, Başkale 6'ıncı Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul,AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar ile birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Bilmez, son durum hakkında bilgi aldı. Yıkımın en çok olduğu Özpınar, Gelenler, Güvendik ve Kaşkol mahallelerini ziyaret eden Vali Bilmez, daha sonra Van-Başkale karayolunda kurulan konteyner koordinasyon merkezini gezdi. Vali Bilmez, depremde evleri yıkılanlar vatandaşlar için Başkale'deki yıkılan mahallelere 2 bin, Saray ilçesinde ise 500 konteynerlerin kurulacağını söyledi. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Bilmez, şunları söyledi:

"Deprem bölgesinde incelemelerde bulunduk. Bölgeye 300'den fazla konteyner geldi. Güvendik köyümüzde 80'e yakın konteyner kuruldu. Özpınar'da da alt yapısı hazır olduğu andan itibaren inşallah bu hafta bitireceğiz. Konteyner aşamasını bitirdikten sonra inşallah ev yapım işine geçeceğiz. Gördüğümüz kadarıyla deprem bölgesinde bir sıkıntı yok. Kızılay yemek vermeye devam ediyor. İnşallah hava koşulları iyi giderse 15 ila 20 gün içinde en çok hasar gören 6 mahallemizde konteyner kurulum aşamasını tamamlayacağız. Başkale'de 300 civarında evimiz tamamıyla yıkıldı. 270 civarında da evimiz ağır hasarlı. Başkale'de 2 bine yakın konteyner kurulacak. Saray İlçemizde de de 500 konteyner kurulacak."

Kaynak: DHA