VAN Vali Bilmez'den korunacak alan ilan edilen Keşiş Gölü'nde inceleme Vali Bilmez'den korunacak alan ilan edilen Keşiş Gölü'nde incelemeVAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kesin korunacak hassas alan ilan edilen Gürpınar ilçesindeki Keşiş (Turna) Gölü'nde incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez'den korunacak alan ilan edilen Keşiş Gölü'nde inceleme

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kesin korunacak hassas alan ilan edilen Gürpınar ilçesindeki Keşiş (Turna) Gölü'nde incelemelerde bulundu. Vali Bilmez, "4-5 yıl öncesine kadar kimse buralara kolay kolay gelmezdi. Buralara çok şey yakışır, halaylar, dostluklar ve kardeşlik yakışır" dedi.

Gürpınar ilçesindeki 2 bin 545 rakımlı Keşiş Gölü, şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi. Tarihi özelliğinin yanı sıra doğal güzellikleri ile de ilgi gören Keşiş Gölü, aynı zamanda zengin bitki örtüsü ile hayvancılık için de önem arz ediyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar ile Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ile birlikte Keşiş Gölü'nde incelemelerde bulundu.

YÖRE HALKI BU GÜZEL DOĞAYA SAHİP ÇIKMALI

Gördüğü manzara karşısında çok etkilendiğini söyleyen Vali Bilmez, "Muhtemelen 4- 5 yıl öncesine kadar kimse buralara kolay kolay gelmezdi. Buralara çok şey yakışır, halaylar, dostluklar ve kardeşlik yakışır. Ciddi bir güzelliği barındıran buraların doğal yapısı bozulmamalı ve yöre halkı da bu doğal güzelliğe sahip çıkmalıdır. Dünyada bir dönem sanayi belirleyici oldu. Ancak artık doğal yaşamın belirgin bir şekilde etkili olacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Van'da koruma altına alınması gereken bu tür alanların hemen hemen hepsi Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnameleri ile koruma altına alınarak doğal sit alanları haline getirildi. Buraların muhafaza edilmesi ve kullanıma açılması inşallah zamanla gerçekleşir" dedi.

BURADAKİ GÜZELLİKLERİ ANLATMAK ÇOK ÖNEMLİ

Yörenin doğal güzelliklerin tanıtılmasının da önemli olduğuna işaret eden Vali Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü"

"Kent olarak turizm açısından ciddi bir potansiyelimiz var. Van Gölü havzası genel olarak hem tarihi hem doğal güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Ama bölgenin turizm ile tanışması ve yatırımcıların bu bölgede turizm alt yapısını oluşturması gerekiyor. Bizlere de düşen, devlet olarak buraları korumak ve buraların alt yapısını oluşturmaktadır. Turizmle uğraşan iş adamlarımızın da buraları pazarlayabilecekleri bir alan olduğunu bilmelerini istiyoruz. Son yıllarda ilimize çok ciddi bir ilgi vardı. Bu yıl da ciddi bir sıçrama bekliyorduk. Maalesef bu pandemi süreci bizleri olumsuz yönde etkiledi. İnşallah hızlı bir şekilde normalleşerek turizmde güzel bir noktaya gelir ve bölgemizin lokomotifi oluruz. Uzun vadede bu bölgenin kalkınmasına en fazla katkı sağlayacak olan araç turizmdir. Fabrikalarımız yok ama doğal güzelliklerimiz ve günlerce gezip dolaşılacak tarihi mekanlarımız var."

Van'daki tarihi ve doğal güzelliklerin keşfedilmeye başlandığını anlatan Vali Bilmez, geçen yıl sadece İran'dan Van'a günlük giriş yapan turist sayısının 4 bin civarında olduğunu hatırlatarak, 'İlimiz dışında da turizm ile uğraşan hemşehrilerimiz olduğunu biliyoruz. İnşallah onlar da ilerleyen zamanlarda bir araya gelerek ilimiz turizmini geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

'KEŞİŞ GÖLÜ, DOĞA HARİKASI BİR YER'

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise, "Buraların koruma altına alınması ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın valimize teşekkür ediyoruz. Keşiş Gölü Yaylası bu haliyle güzeldir. Herhangi bir yapılaşma bu doğallığa zarar verir. Bu yıl içerisinde burada bir koyun kırpma festivali yapmayı planlıyorduk. Bununla ilgili hazırlıklarımız da vardı. Ancak pandemi nedeniyle bunu yapamıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda başka festivaller de yaparak buraların tanıtımına katkı sunacağız. Keşiş Gölü yaklaşık olarak 100 bin küçükbaş hayvanın nefes aldığı ve beslendiği bir havzadır. Bu bakımdan da burası ilimiz ve ilçemiz için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA