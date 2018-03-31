Van Uzun Yıllardır Yatırımlara Hasret Kalmıştı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin, "Van, belediye hizmetleri açısından uzun yıllardır yatırımlara hasret kalmıştı. Geçmişin bu eksiklerini hızla telafi etmeye çalışıyoruz." dedi.

Van ziyareti kapsamında Valiliği ziyaret eden Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesince önemli hizmet ve yatırımlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Van'da 2017 yılı içerisinde 650 kilometre sıcak asfalt çalışması yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"2016 yılında belediye harcamalarının sadece yüzde 30'u yatırımlara tahsis edilmişken, 2017 yılında bu rakam yüzde 60'a çıktı. Tutar olarak 168 milyon liradan 369 milyon liraya yükselmiş. Van, belediye hizmetleri açısından uzun yıllardır yatırımlara hasret kalmıştı. Geçmişin bu eksiklerini hızla telafi etmeye çalışıyoruz. 2 Nisan Caddesi görülmeye değer bir yer haline geldi. Van'ın kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla da böyle bir hizmetin yapılması çok anlamlıdır. Bunun devamı da gelecek. Yine akıllı durak ve akıllı kart çalışması örnek çalışmalar arasında yer alıyor."

Belediyenin eğitim alanında da önemli hizmetler gerçekleştirdiğini aktaran Yılmaz, sadece geçen yıl 205 mahalle okulunun onarıldığını anlattı.

Yılmaz, il genelinde parklara ve yeşil alanlara önemli katkılar sağlandığını, tarımsal kalkınmaya önemli destekler verildiğini dile getirdi.

"Atık su arıtma tesisi projesinin ihalesi tamamlandı"

Gençler için Sürekli Eğitim Merkezi kurulduğunu, şu an 2 bin 500 gencin bundan istifade ettiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Önümüzde yıl bu rakam 5 bine çıkacak. Yine çevreyle ilgili yatırımlar söz konusu. Maalesef Van Gölü'müze hala arıtılmamış su katılmakta. Van'ın önemli değerini geçmiş belediyecilik anlayışı koruyamadı. Şimdi atık su arıtma tesisi projesinin ihalesi tamamlandı. 88 milyon liraya ihalesi yapıldı. Van'ın, Van Gölü'nün geleceği adına çok hayati bir projedir. Yine Van gibi büyük ölçekli bir ilde hala vahşi depolama devam ediyor. Şimdi yeni yapılan bir projeyle hem düzenli depolamaya geçilmiş olacak hem de çöpü bir değere dönüştüreceğiz. Kent Meydanı Projesi de çok heyecan verici bir projedir. Turizme önemli bir değer katacak. Ayrıca Kent Müzesi yapılacak, orası da sanatsal faaliyetlerin yapıldığı önemli bir mekan olacak. Peynirciler çarşısı da ihya edilecek. Yine Akdamar Adası'nın su sorununu belediyemiz çözecek."

"Taş üstüne taş koyma derdindeyiz"

Daha sonra Tekstil Kent'i ziyaret eden Yılmaz, toplumu daha üretken hale getirmek ve istihdam oranını arttırmak için Van'da 32 fabrika binası kurduklarına dikkati çekti.

Bu fabrikalarda şu an bin 500 kişi istihdam edildiğini vurgulayan Yılmaz, "Hedefimiz burada 2 bin 500 kişiyi istihdam etmektir. Genelde dar gelirli ailelerimizden gelen genç kızlarımız çalışıyor. Bu durum, sosyal kalkınma açısından da çok önemlidir. Kadınların iş gücüne girmesi, sosyal ve ekonomik hayata katılması sosyal statülerini de yükseltiyor. Biz laf üretmiyoruz, taş üstüne taş koyma derdindeyiz. Huzur ve güven ortamının da pekiştiği bir ortamda daha çok yatırım ve istihdamın sosyal hayata yansıdığını göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çağrı merkezi, Tuşba Belediyesi tarafından hizmete sunulan 15 Temmuz Şehitler Parkı ve yapımı devam eden Urartu Müzesi'ni ziyaretinin ardından partisince bir restoranda düzenlenen vefa programına katıldı.

15 Temmuz'da milletin hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu kadar ekonomik gelişmeleri, bu kadar hain girişimlere rağmen başardık. Bu içeriden ve dışarıdan gelen hainlikler olmasaydı, PKK, DEAŞ ve FETÖ terör yapılanmaları bize saldırmasaydı, bir de o zaman ne halde olurduk bunu düşünün. Bunlara rağmen ülkeyi bu noktaya getirdik. Allah'ın izniyle ülkeyi çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız. En son 15 Temmuz'dan sonra Türkiye yeni bir döneme girdi. Milletin iradesinin her şeyden üstün olduğu bir ülke istiyoruz. Bunun adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Millet, meclisini doğrudan seçecek. Halk kimi istiyorsa onu seçecek."