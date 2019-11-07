Van-uykudan uyanıp, yangından kurtuldular

07.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:49

Uykudan uyanıp, yangından kurtuldular

Van'ın Erciş ilçesinde, 6 katlı apartmanın en üst katında, sabaha karşı yangın çıktı. Uykudan uyanan 3 kişilik Çalışkan ailesi, kendilerini dışarı atarak, alevlerden kurtuldu.

Van Yolu Caddesi'ndeki Aksözler Sitesi'nde bulunan 6 katlı binanın en üst katında, sabaha karşı, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibi Edip Çalışkan ile eşi ve çocuğu, yangın başladığı sırada uykusundan uyandı. Çalışkan, eşiyle çocuğunu alıp hemen dışarı çıkarırken, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu alevleri diğer katlara sıçramadan söndürdü. Çalışkan ailesine ait evdeki tüm eşyaların yandığı belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA