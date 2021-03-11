VAN Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran'da kar kalınlığı, yarım metreyi aştı
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VAN Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran'da kar kalınlığı, yarım metreyi aştı

11.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:29

Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran'da kar kalınlığı, yarım metreyi aştıVAN'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk, hayatı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran'da kar kalınlığı, yarım metreyi aştı

VAN'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk, hayatı olumsuz etkiliyor. Sıfırın altında 46.4 derece ile 1990 yılında Türkiye'de bugüne kadar en düşük sıcaklığın ölçüldüğü ilçede yaşayanlar, bu sabaha kar yağışı ile uyandı. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi aştığı ilçenin Ayrancılar Mahallesi'nde park halindeki araçlar, kara gömüldü.

Sıfırın altında 46.4 derece ile 9 Ocak 1990'da Türkiye'de bugüne kadar en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, mart ayında kar yağışı etkili oldu. İlçede bir süredir devam eden güneşli ve açık havanın ardından soğukla birlikte dün akşam kar yağışı başladı. İlçede kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreyi aştı. Ayrancılar Mahallesi'nde park halindeki bazı araçlar ise kara gömüldü. Mahalleli, evlerinin çatıları ve araçlarının üzerindeki karları kürekle temizlemeye çalıştı. Dondurucu soğuk ve sisin de etkili olduğu ilçede sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşarken, esnaf da iş yerlerinin önündeki karları temizlemeye çalıştı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor.

VAN Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran'da kar kalınlığı, yarım metreyi aştı
VAN Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran'da kar kalınlığı, yarım metreyi aştı
VAN Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran'da kar kalınlığı, yarım metreyi aştı
VAN Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran'da kar kalınlığı, yarım metreyi aştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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