Van Turizm ve Seyahat Fuarı" Toplantısı

Van'da bu yıl 8. düzenlenecek "Van Turizm ve Seyahat Fuarı" öncesi toplantı düzenlendi.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu başkanlığında Ali Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Van YYÜ temsilcisi, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda STK katıldı.



Burada konuşan Zorluoğlu, 2017 yılının Van turizm için parlak bir yıl olduğunu söyledi.



Zorluoğlu, "Esnafımız ve turizmcimizin yüzü gülen bir sene, otellerimizde çoğu kez boş yer kalamayan bir sene. Bizde bundan memnuniyet duyuyoruz. Van yavaş yavaş daha fazla bir turizm şehri olarak anılmaya başlıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu adımları daha fazla atacağız. Gerçek manada bir turizm şehri olacağımız yıllar olacak."



Valilik, belediye, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve yatırımcılarla Van'ı ileri ki yıllarda cazip bir hale getireceklerini belirten Vali Zorluoğlu, eksiklerin olduğunu ve bu eksiklerin stratejik çalışmalar ile giderileceğini ifade etti.



Bu yıl düzenlenecek fuara İran, Gürcistan ve Ermenistan'dan da katılım olacağını bildiren Zorluoğlu, şunları aktardı:



"Yapılan fuar kapsamında gerek içeriden gerekse de dışarıdan turizm ile uğraşan yatırımcı ve taraflar buraya getiriliyor. Bu yıl ki fuarda maksadına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu yıl İran, Gürcistan ve Ermenistan'dan sektörel anlamda katılım bekliyoruz. Yurt içerisinde 35 ilimizde il kültür ve turizm müdürlerinin katılımını bekliyoruz. Fuarımıza bu yıl 66 katılımcı bekliyoruz. Bu sayı biraz daha artabilir. Komşu ülkelerimizden de katılım bekliyoruz."



Van'ın huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu kaydeden Zorluoğlu, "Bu da ilimizin hem görülmeye değer bir il olduğunun, hem de artık insanların Van'a gelirken bir güvenlik tereddüttü yaşamadığının göstergesidir. Bu çok kıymetli bir şeydir. İlimizde huzur, güvenli ortam sürdüğü ve arttığı müddetçe turizm bakımından ve diğer yatırım alanları bakımından çok önemli bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Bu potansiyel daha fazla açığa çıkacaktır."



Kültür Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nezafettin Aydoğan, 4 yıldır Van'da fuarlara katıldıklarını söyledi.



Aydoğan, şu bilgileri aktardı:



"Son 2 yılda terör belası bizi çok sıkıştırdı. Fuar anlamda bakanlıkta ciddi mücadeleler verdik. Yeter ki illere yeter ki fuarlara katılın diye ciddi baskılar kurmamıza rağmen firmalar güvenlik nedeniyle gelmek istemiyorlardı. Bu yıla geldiğimizde ise baskıya geçen yıllarda 19 ili getirmeye çalıştık 17'si geldi. Hiçbir baskı olmadan bu yıl ise 35 ile katılacağını söyledi. 35 ilin katılması demek güvenlik sorunun olmadığını ve Van'ın fuar anlamında önemli bir yere geldiğini gösteriyor."