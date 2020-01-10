Van TSO heyetinden İHA'ya ziyaret

10.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:07

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.



Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Kerem Oruç, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle basın ve medya kuruluşlarını ziyaret etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'ü ziyaret eden Başkan Yardımcısı Çeliktaş, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu dile getirerek, kendilerine başarılar diledi.



İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ise, Van TSO Yönetim Kuruluna anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Yapılan kısa sohbetin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla ziyaret sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA