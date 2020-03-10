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Van TSO heyeti Facebook istasyonunda

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu üyeleri Veysel Parin ve Serdar Balandi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Genç Girişimciler İcra Kurulu (GGK) Başkanı M. Seyhan Demir ve üyeleri, İstanbul'da Facebook İstasyon Merkezi ve İstanbul GGK'yı ziyaret etti.

10.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:41
Van TSO heyeti Facebook istasyonunda

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu üyeleri Veysel Parin ve Serdar Balandi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Genç Girişimciler İcra Kurulu (GGK) Başkanı M. Seyhan Demir ve üyeleri, İstanbul'da Facebook İstasyon Merkezi ve İstanbul GGK'yı ziyaret etti.


İlk olarak Facebook İstasyon Merkezini ziyaret eden heyet, burada Habitat Başkanı Sezai Hazır ve Topluluk Merkezleri Direktörü İsmail Metin ile bir araya geldi. Merkezde incelemelerde bulunan heyet, Van'da hayata geçirilecek olan Bölgesel Topluluk Merkezinin detaylarını görüştü.


Ziyarette, topluluk merkezinde sunulan birbirinden farklı programlar aracılığıyla bireylerin, işletmelerin ve STK'ların dijital dünyada kendilerini geliştirebilmeleri ve büyümeleri için sağlanacak destek ve projeler de görüşüldü.


Ardından TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu (GGK), İstanbul Genç Girişimciler Kurulunu ziyaret etti. İstanbul GGK Başkanı Kemal Karabel ve icra kurulu üyeleri ile bir araya gelen Van Genç Girişimciler Kurulu İcra Kurulu üyeleri, burada ortak bir toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıda, Van ile İstanbul Genç Girişimciler Kurulunun ortak hayata geçireceği projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.


TOBB İstanbul GGK Başkanı Kemal Karabel, Van Genç Girişimciler Kuruluna ziyaret ve ortak toplantıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Van GGK Başkanı M. Seyhan Demir ise ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.


Gerçekleştirilen ziyarette, TOBB Van Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı M. Seyhan Demir, Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkan yardımcıları Musa Güneş ve Mete Karam, Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri Özge Ersezer, Lokman Kaval, Necdet Alıcı, Rıdvan Bilen, Hamza Ömer Yılmaz ve Sercan Orhun yer aldı. - VAN

Kaynak: İHA

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