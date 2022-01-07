Van TSO'dan yıllık değerlendirme

VAN (AA) - Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca ( Van TSO) "2021 Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Kentteki bir kahvaltı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, şehrin kalkınmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

2021'de birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Takva, Van TSO'nun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde "Mükemmeliyet Merkezi"ne dönüştürme projesine seçilen 21 oda ve borsadan biri olduğunu hatırlattı.

Şehrin zorluk ve sıkıntılarının olduğunu, bunları aşmak için de farklı yöntemler geliştirmek istediklerini belirten Takva, "Kentin sorunlarından vazife çıkarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda çıtayı ve hizmet standartlarını yükseltme gayreti içerisinde olduk. Yüzde yüz şeffaflık ilkesiyle hareket ettik. Odamızın gelir ve giderlerini hem kurumsal web sayfasında yayınladık hem de hizmet binasının giriş ve çıkışlarına astık. Tüm üyelerimizin bunu görmesini sağladık. " dedi.

Salgın sürecinde hizmetleri kontrollü bir şekilde yaptıklarını ve üyelerinin mağdur olmaması için personelinin büyük gayret sarf ettiğini belirten Takva, şunları kaydetti:

"Herkesin sivil toplumu güçlü bir kent için elinden geleni yapması gerekir. Bu anlamda başta gazeteciler olmak üzere herkesin kentin ortak menfaatlerine sahip çıkmasını istiyoruz. Tekstil Kentte 5 bin, çağrı merkezlerinde 4 bin gencin istihdamı söz konusu. Genç nüfusa sahip bir kentiz. Bu anlamda bu kurumlara sahip çıkmak gerekir. Yine kentin huzur ve güven ortamına sahip çıkalım. İran ile ticaretimizin daha çok gelişmesini için Kapıköy Sınır Kapısına sahip çıkalım. Bu kapımızın 7/24 açık olması için birçok girişimde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Vergi verenler, maaş üretenlere sahip çıkalım."

Van'da kurulmasına onay verilen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile hayvancılığın daha da gelişeceğine değinen Takva, "Bu proje kapsamında 17 bin dönüm atıl arazi ekonomiye dönüştürüldü. Orada 40 bin hayvanın hem etinden hem de sütünde yararlanılacak. Bunun yanında coğrafi tescil ürünlerine çok önem veriyoruz. Bu ürünlerimizle düzenlediğimiz Dünya Kahvaltı Günü etkinlikleri çok değerli. Kentin marka değerine önemli katkı sağlıyor."

Takva, Van TSO'nun 2020 gelirleri ve giderleriyle ilgili rakamları paylaştıktan sonra yönetim kurulu üyeleri de kentin gelişmesi için atılacak adımlara değindi.

Toplantıya Van TSO Başkan Yardımcıları Fevzi Çeliktaş ve Şefik Eren, yönetim kurulu üyeleri Veysel Parin, Ömer İnanç, Eren Görsel Görmen ve Necip Oflas da katıldı.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet