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Van TSO'dan 'Van Kazansın, Esnafımız Kazansın' çağrısı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), bayram alışverişlerinin yerel esnaftan yapılmasını isteyerek, "Van kazansın, esnafımız kazansın' çağrısında bulundu.

Van TSO'dan 'Van Kazansın, Esnafımız Kazansın' çağrısı
22.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:55

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), bayram alışverişlerinin yerel esnaftan yapılmasını isteyerek, "Van kazansın, esnafımız kazansın' çağrısında bulundu.

Van TSO'dan yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinin iş dünyasının ekonomik anlamda zor bir sürece evirilmesine neden olduğu belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan pandemi sürecinde özellikle küçük ve orta ölçekli yerel esnaf ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmış, ekonomik anlamda zor günlerden geçmektedir. Yerel esnaf ve tüccarımız için can suyu olan ve alışverişin yoğun olduğu bayramların, bu dönemde her zamankinden daha zorlu geçeceği aşikardır. Vatandaşımızın bayram alışverişini daha az yaptığı şu süreçte ilimiz esnaf ve tüccarlarını tercih etmeleri önemlidir. Birçok esnaf ve tüccarımızın çek ve senetlerini ödeyemez durumda olması nedeniyle herkesin çaba sarf etmesi en büyük arzumuzdur. Yerel esnafın ayakta kalması, yeni iş alanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağı gibi kendi toplumunuza yatırımı ve yerel ekonomiyi besleyecektir. Bu minvalde halkımızın yerel esnaf ve tüccarı tercih etmesi, ilimizin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca bulaşın yoğun olduğu bugünlerde alışverişlerini gerçekleştiren halkımızın gerekli hijyen ve tedbir kurallarını göz önünde bulundurmaları önem taşımaktadır. Buradan şu çağrıyı tekrarlamakta da fayda görmekteyiz; bayram alışverişlerinizi yerel esnaftan yapın. Bu alışveriş ile Van kazansın, esnafımız kazansın. Yaşamakta olduğumuz bu zorlu süreci hep birlikte atlatarak, gelecekteki bayramları geçmiş günlerde olduğu gibi kutlama temennisiyle; Ramazan Bayramınızı tebrik eder, sağlık otoriteleri tarafından belirlenen kurallara uyarak, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dileriz" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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