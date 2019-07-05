Van TSO'dan 'uçak seferleri' açıklaması

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, uçak seferleriyle ilgili yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini duyurdu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Havayolu şirketlerin uçak sefer sayılarını azaltması nedeniyle özellikle Ankara ve İstanbul'a gitmek isteyen veya söz konusu illerden Van'a gelmek isteyen vatandaşlarımız uçak bileti bulamamaktadır. Bununla beraber uçak bilet fiyatlarının astronomik derecede yüksek fiyattan satılması konuyu içinden çıkılmaz hale getirmektedir. İlimiz 1 milyonu aşkın nüfusuyla ülkenin en doğusunda yer alan ve uzaklık nedeniyle ulaşım tercihinin genellikle havayolu olarak tercih edildiği önemli bir kenttir. Önceki yılların uçuş ve yolcu sayılarına bakıldığı zaman önemli bir potansiyeli barındırmaktadır. Ancak bu tabloya rağmen uçak sefer sayılarının arttırılmaması vatandaşlarımızın bölgede bulunan diğer havaalanlarına yönlendirilmelerine sebep olmaktadır. Ankara, İstanbul yakın mesafelere ihtiyaç fazlası çok sayıda sefer bırakılırken, ilimizde uçuş sayılarının azaltılarak, birçok kentin iki katı fiyatına bilet satışının yapılması manidardır. Özellikle yaz sezonu olması nedeniyle acente firmalarımız tarafından tur organizasyonları yapılması planlanırken, uçak bileti bulunmaması hem seyahat acentelerimizi hem de konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizi olumsuz etkilemektedir. Bununla beraber İran'dan gelerek ülkemizin diğer şehirlerine gitmek isteyen İran İslam Cumhuriyeti vatandaşları da en az 5-6 gün beklemek zorunda kalacakları için ilimize gelmemektedir. Tüm havayolu şirketlerinin daha fazla kar amacı güderek, ilimize tahsisli uçakları başka rotalara kaydırmalarına yönelik kararlarını tekrar gözden geçirmelerini; yukarıda da ifade ettiğimiz üzere son dönemde konunun muhatapları ile yaptığımız, ülkemizde faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin ivedilikle uçuş sayılarını veya yolcu kapasitesi yüksek uçakları ilimize tahsis etmesini ve uçak bilet fiyatlarında indirime gitmelerini talep ediyoruz" denildi. - VAN

Kaynak: İHA