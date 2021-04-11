Van TSO'dan Ramazan ayı çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van TSO'dan Ramazan ayı çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Van TSO'dan Ramazan ayı çağrısı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, Ramazan ayı alışverişinin pandemiden dolayı zor günler geçiren yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu.

Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan
Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, Ramazan ayı alışverişinin pandemiden dolayı zor günler geçiren yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının iş dünyasının ekonomik anlamda zor bir sürece evrilmesine neden olduğu belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan pandemi sürecinde özellikle küçük ve orta ölçekli yerel esnaf ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmış, ekonomik anlamda zor günlerden geçmektedir. Yerel esnaf ve tüccarımız için can suyu olan Ramazan ayı, bu dönemde her zamankinden daha zorlu geçeceği aşikardır. Vatandaşımızın Ramazan ayı alışverişini kısıtlı yaptığı süreçte ilimiz esnaf ve tüccarlarını tercih etmeleri önem taşımaktadır. Birçok esnaf ve tüccarımızın çek ve senetlerini ödeyemez durumda olması, istihdam oluşturmakta zorluk yaşaması nedeniyle herkesin çaba sarf etmesi en büyük arzumuzdur. Yerel esnafın ayakta kalması, yeni iş alanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağı gibi kendi toplumunuza yatırımı ve yerel ekonomiyi besleyecektir. Bu minvalde halkımızın yerel esnaf ve tüccarı tercih etmesi, ilimizin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. Zor günlerden geçen yerel esnafımıza karşı vatandaşlarımızın göstereceği duyarlılığın yanı sıra aynı şekilde yerel esnafımızın da sancılı günleri fırsata çevirmemeleri de en büyük beklentimizdir. Ayrıca; bulaşın yoğun olduğu bugünlerde alışverişlerini gerçekleştiren halkımızın gerekli hijyen ve tedbir kurallarını göz önünde bulundurmaları da büyük önem taşımaktadır. Ramazan alışverişlerinizi yerel esnaftan yapın, yapacağınız alışveriş ile Van kazansın, esnafımız kazansın" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Mario Draghi Türker Ertürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Ryan Babel Gökhan Töre Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Karagümrük
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van TSO'dan Ramazan ayı çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 14:47:02. #1.14#
title