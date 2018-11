Van Tso'dan 'Osb' Açıklaması

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, 'OSB'ye kayyum atandı' söylemleri üzerine bir açıklama yayımladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, Van Ticaret ve Sanayi Odasının, Organize Sanayi Bölgesi Yasası gereği Van OSB'nin kurucusu, müteşebbis heyet üyesi ve ayrılmaz bir paydaşı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tüm sanayici ve yatırımcıların şemsiye kuruluşu olarak; son günlerde 'OSB'ye kayyum atandı' söylemleri üzerine açıklama yapma zorunluluğumuz doğmuştur. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak öncelikle yapılmak istenen bilgi kirliliğini ve oluşturulmak istenen kötü algıyı kabul edilemez olarak görmekteyiz. Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun da açıklama yaptığı üzere, yönetim kurulu ve müteşebbis heyet olarak olağan seçim tarihi olan 2022 yılına kadar görevinin başındadır. Kaldı ki sadece kısmi bir süreci yönetmek üzere atanan kayyumun gerekli vasıflara sahip olmadığı, kayyum yardımcısı olarak atanan kişilerin de art niyetli olduklarını kamuoyunun takdirine sunuyoruz. 1 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurulun, seçimli bir genel kurul olmadığı bilinmelidir. Mahkemenin belirlemiş olduğu gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacak olan bir genel kuruldur. Özellikle şunu belirtmek isteriz ki, müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu görevinin başındadır ve seçim yapılması yönünde bir uygulama söz konusu değildir. Mahkeme kararı ile Van OSB'de yapılmak istenen mesleki teknik anadolu lisesi ve çağrı merkezi uygulamalarının genel kurul bilgisine sunulması kararı bir kayyum ataması olarak kabul edilmez. İki konunun genel kurul gündemine getirilmesi, 'OSB'ye kayyum atandı' algısının adı olamaz. Bu yapılmak istenen, OSB'deki iş adamlarımıza, Van OSB'nin kurumsal kimliğine ve şehrimize haksızlıktan başka bir şey değildir. Her şey bu kadar açık seçik ortadayken, şu an kamuoyunda yapılmak istenen tamamen bir algı operasyonudur. Bu, organize sanayi bölgesinin kurumsal kimliğine zarar vermektedir. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak müteşebbis heyetin almış olduğu kararların doğruluğunu onaylıyoruz. 460 öğrenci, 35 öğretmen ve 21 hizmet personeli ile eğitime başlayan OSB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve 170 personel istihdam edecek olan Sağlık Bakanlığı Pusula Çağrı Merkezine kiralanmış olan alanların iptal talebi sadece sığ bir görüşle ve kişisel duygu tatminine yönelik bir öngörüsüzlükle tanımlanabilir. Halkımız ve sanayicilerimiz bu anlayışı mahkum edecek, mahkemenin almış olduğu bu karar bir üst merciden geri dönecektir. Buna olan inancımız tamdır. Eğitimsiz ve işsiz bir toplum oluşturma arzusuna hizmet eden bu neviden bir dava süreci, kentimize hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bunu yapmak isteyenlerin amacı, kamuoyunu düzenli olarak bilgi kirliliğine maruz bıraktırmak, yanlış, kirleten ve haksızlık oluşturmaya yönelik bir algı oluşturmaktır. Kamuoyunda çok da itibar görmeyen bu söylemlerin amacı, ortak çalışma kültürü geliştiren kurumlar arasındaki diyalogu sabote etmektir. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak, her zaman olduğu gibi önceliğimiz Van'dır. Bizler Van'ın hak ettiği yere gelmesi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm enerjimizi çalışmaya, işbirliğine ve ortaklaşmaya ayıracağız" denildi. - VAN