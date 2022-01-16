Van TSO'dan Geçmişten Geleceğe Van'ın Kalkınma Dinamikleri Sorunlar ve Çözümleri Paneli

VAN (İHA) - Van Ticaret Sanayi Odası ( Van TSO) tarafından "Geçmişten Geleceğe Van'ın Kalkınma Dinamikleri Sorunlar ve Çözümler" paneli düzenlendi.

Van TSO'da düzenlenen ve moderatörlüğünü Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva'nın yaptığı panelde, Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Özer ile Van YYÜ Erciş İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Menaf Turan panelist olarak katıldı.

Panelde bir konuşma yapan Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Özer, bir kentin en büyük talihinin de en büyük talihsizliğini de yönetenleri olduğunu, kenti yönetenlerinin iyi olması durumunda kentin de iyi olacağını belirtti. Van'ın bir nüfus akımına uğradığını hatırlatan Prof. Dr. Özer, "Van asıl dramatik göç dalgalarıyla çok büyümüş. Avrupa'da bir kent 300 ila 500 yıl arasında iki veya üçe katlanırken, Van 30 yılda iki veya üçe katlanmış durumdadır. Bu olağanüstü bir durumdur. Ancak bu istenilen bir şey değildir. Dolayısıyla bir nüfus büyümesi olmuş ama o nüfus değişmemiş. Bizler buna demografik şişme 'nüfus şişmesi' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Van'a bir sanayi veya turizm kenti denilemediğini dile getiren Özer, Van'ın sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerin çok az kentte olduğunu kaydetti.

Van ilini kendi kategorisinde değerlendiren Erciş İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Menaf Turan ise kentin nüfusunun sürekli artış gösterdiğini ancak buna göre yeterince kalkınamadığını ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Panelistlerin sunumunun ardından program, soru ve cevap bölümünün ardından son buldu. - VAN

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