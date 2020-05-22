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Van TSO'da 'e-ticaret' hazırlığı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), e-ticaret internet sitesi-internet satış mağazası kurma çalışmaları başlattığını duyurdu.

Van TSO'da 'e-ticaret' hazırlığı
22.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:50

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), e-ticaret internet sitesi-internet satış mağazası kurma çalışmaları başlattığını duyurdu.

Van TSO'dan yapılan açıklamada, insanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasında bulunduğumuzu belirterek, "Uluslararası bilgi iletişim ağı olarak tanımlanabilen internet ile bugün bilgisayarı kullanarak, ihtiyaç olan tüm bilgiye ulaşmak, haberleşmek, bankacılık işlemleri ve hatta alışveriş yapmak mümkün hale gelmiştir. Yaşanan dönüşümün üzerine bir de korona virüsün dünyada pandemik bir boyut almasıyla birbirimizle temas halinde yürüttüğümüz faaliyetlerin birçoğu dijital ortamlara kaymaya başlamıştır. Eğitim, iletişim gibi alanlara büyük boyutlarda etki eden pandeminin ekonomiye etkisiyle beraber e-ticaretin yükselişi de gözden kaçırılmayacak bir noktaya gelmiştir. Korona virüs bir bakıma, zaten gerçekleşmekte olan ticaretin dönüşümünü, başka bir deyişle fiziksel ortamdan sanal ortama kayma sürecini ciddi şekilde hızlandırmıştır. E-ticaretin yükseliş gösterdiği bir dönemden esnaf ve tüccarımızın geri kalmaması, satmak istedikleri ürünleri temas kurmadan ve daha geniş kitlelere ulaşması adına Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak E-Ticaret internet sitesi-internet satış mağazası- kurma çalışmaları başlatılmıştır. Odamız tarafından yürütülen çalışma kapsamında ilimizde üretim yapan firmalarımızın ürünleri, kadınların el emeği üretimleri, esnaf, tüccar ve sanayicilerimizin satmak istedikleri tüm ürünler bu platform üzerinden satışa sunulacaktır. Esnaf, tüccar ve sanayicilerimiz temassız ve daha geniş kitlelere ulaşacak bu platform ile yeniçağa ayak uydurmuş olacaktır. Odamız tarafından çalışmaları devam eden e-ticaret internet sitesinin yakın zamanda tanıtımı ve detaylı bilgilendirmesi Van kamuoyu ile yapılacaktır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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