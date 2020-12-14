Van TSO Başkanı Takva'dan Kapıköy Gümrük Kapısı'na ziyaret
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Van TSO Başkanı Takva'dan Kapıköy Gümrük Kapısı'na ziyaret

14.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:54
Van TSO Başkanı Takva'dan Kapıköy Gümrük Kapısı'na ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Kapıköy Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Kapıköy Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti.

Beraberindeki bazı yönetim kurulu üyeleri ile Gümrük Müdürü Mesut Ungurlu ile bir araya gelen Takva, sınır kapısının açılması talebinde bulundu.

Sınır kapısının bölge için ekonomik anlamda büyük önem taşıdığını belirten Takva, "Amacımız burada özellikle pandemi döneminin başlangıcıyla kapalı bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın Türkiye'nin batısındaki kapılar gibi kontrollü bir şekilde yaya geçişlerine açılması yönündeki farkındalığı diri tutmaktır." dedi.

Kapıköy Sınır Kapısı'nın Trakya'daki sınır kapıları gibi kontrollü olarak seyahatlere açılarak İranlıların kenti ziyaret etmelerinin sağlanması gerektiğine vurgu yapan Takva, şunları kaydetti:

"İranlı vatandaşların ateşleri ölçülerek, gerekirse test yapmak suretiyle Türkiye'ye girişlerini kolaylaştıracak alt yapının oluşturulması gerekir. Umarım, Van, bölgemiz ve ülkemiz için büyük bir öneme sahip olan geçiş güzergahının kısa zamanda normalleşerek, gerekli tedbirlerin alınması suretiyle açılmasına yönelik çağrılarımız karşılık bulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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