Van Tso Başkanı Necdet Takva'dan Açıklama

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, bazı yayın organlarında yayınlanan haber üzerine açıklama yaptı.

Takva açıklamasında, "Yazılı ve sosyal medyada yaptığım değerlendirmeleri aslından çarpıtarak değerlendiren bazı basın yayın organlarının "şirketlerin borcunu vatandaş ödesin, 81 milyon ödesin" şeklinde değerlendirilerek yayınlanmasını hayretle izliyorum. Böyle bir açıklamam olmamakla beraber, bazı basın yayın organlarının konuyu siyasallaştırarak bu şekilde haber yapmalarını kınıyorum. Bizim temel yaklaşımımız ülkemiz ekonomisine yönelik sistematik saldırının ortaklaşarak ve birlikte aşılacağına ilişkin yaklaşımı ifade etmektedir. Aynı gemide olduğumuz gerçeğini göz ardı etmeden, birlikte, çok çalışarak ve üreterek bu saldırıların üstesinden gelebileceğimize olan inancımızı yineleyerek bu nevinden haberlerin maksatlı, aslından uzak değerlendirmeler olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca yazılı ve sosyal medyadan yapmış olduğum tüm açıklamalarımı Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak yapmış bulunuyorum. Bunları Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı olarak yapmadım. Birlikte ve hep beraber başaracağımıza olan inançla konuya açıklık getirmek ihtiyacından hasıl, yapılan asılsız haberleri kamuoyumuzun takdirlerine arz ederiz. saygılarımla" dedi. - VAN