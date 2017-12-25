Van Tkdk Üçüncü Çağrıya Çıktı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Van İl Koordinatörü İbrahim Başak, 21 Aralık 2017 tarihi itibariyle IPARD II programı kapsamında üçüncü başvuru çağrı ilanına çıktıklarını açıkladı.



Üçüncü başvuru çağrı döneminde 11 sektörden gelen projeleri kabul edeceklerini belirten TKDK Van İl Koordinatörü İbrahim Başak, IPARD II üçüncü çağrı ilanında 42 il için ayrılan hibe miktarının 252 milyon Euro olarak belirlendiğini ifade etti. Hibe konusunda Van'ın en yüksek ölçüde yararlanması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getiren İl Koordinatörü Başak; desteklenen sektörler, hibe miktarları ve hibe oranları hakkında bilgilendirmede bulundu.



Kurum olarak tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara hibe oranının yüzde 40-70 arasında olduğunu belirten Başak, "Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme alanındaki yatırımlara hibe oranının Van için yüzde 55'dir. Toplam kamu katkısı ise 87 bin 240 Euro'dur. Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar alanında proje başvurularını 1 Mart-5 Nisan 2018 tarihleri arasında, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme alanındaki proje başvurularını da 12 Şubat-15 Mart 2018 tarihleri arasında kabul edeceğiz" dedi.



IPARD I Programı kapsamında kabul edilen toplam proje sayısının 220 adet olduğunu, bunlardan 138 adet proje ile sözleşme imzalandığını anımsatan Başak, sözleşme imzalanan 138 adet projenin toplam yatırım tutarının yaklaşık 80 milyon TL olduğunu ve hibe miktarının ise 40 milyon TL tutarında gerçekleştiğini söyledi.



"Yatırım tutarı 16 milyon olan 45 adet projeyle sözleşme imzaladık"



Destek verilen işletmelerde toplam istihdam sayısının yaklaşık 400'ü bulunduğunu belirten Başak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"IPARD II birinci başvuru çağrı ilanında da yatırım tutarı yaklaşık 16 milyon olan 45 adet projeyle sözleşme imzaladık. Projeler bitince yaklaşık 11 milyon hibe desteği sağlanacak. Vatandaşa sağlanan KDV muafiyeti ile birlikte destek miktarının yaklaşık 13 milyon TL olacaktır."



Öte yandan, başvuruların proje kabul tarihleri arasında TKDK Van İl Koordinatörlüğüne yapılması gerektiğini ifade eden Başak, IPARD II üçüncü çağrı döneminin hayırlı olmasını diledi. - VAN