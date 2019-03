Van Tkdk Beşinci Çağrıya Çıktı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Van İl Koordinatörü İbrahim Başak, 16 Şubat 2019 tarihi itibariyle IPARD II Programı kapsamında beşinci başvuru çağrı ilanına çıktıklarını açıkladı.

Açıklamalarda bulunan Van İl Koordinatörü İbrahim Başak, IPARD II beşinci çağrı ilanında 42 il için ayrılan kamu katkısının (hibe miktarı) hayvancılık sektörüne bir milyar TL hibe desteği verileceğini söyledi. Ortak havuzda bulunan bu destekten Van ilinin en yüksek ölçüde yararlanması için kurum olarak ellerinden gelini yaptıklarını ifade eden İl Koordinatörü Başak, çağrı döneminde tarım, hayvancılık ve kırsal alandaki yatırımlara önemli kaynak ve destek sağlayacaklarını vurguladı. İbrahim Başak, sağlanan desteklerin hem ülke hem de Van için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Başak, "Kurum olarak Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlara hibe oranının yüzde 40-70 arasında olduğunu bu kapsamda; inek, manda, koyun, keçi gibi süt üretim tesisleri, sığır, manda, koyun, keçi gibi kırmızı et üretim tesisleri ve tavuk, hindi, kaz gibi kanatlı et, yumurta üretim tesisleri, süt işleme tesisleri, süt toplama merkezleri, peynir altı suyu işleme tesisleri, et kesimhaneleri, parçalama ve işleme tesisleri, meyve ve sebze soğuk hava depoları, paketleme işletmeleri, su ürünleri işleme tesisleri yatırımları desteklenecektir" dedi.

"Yenilenebilir enerji yatırımları desteklenecek"

İşletmenin ihtiyacına yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarının da destekleneceğini ifade eden Başak, "Beşinci başvuru çağrı ilanı kapsamında, yatırımlarında kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla şebekeye bağlı (on-grid) 300kW'ya kadar yenilenebilir enerji sistemlerine yer verilebilecektir. Başvuru sahiplerinin kapasite muafiyet belgesi başvuruları 18 Şubat - 15 Mart 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir. Kapasite muafiyet belgesi için başvurular, TKDK Van İl Koordinatörlüğüne belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapmayan başvuru sahipleri adına, bu çağrı dönemi kapsamında kapasite muafiyet belgesi düzenlenmeyecektir" diye konuştu.

"Çağrı takvimine dikkat edilmeli"

Başak, TKDK'nın beşinci başvuru çağrı ilanında belirtilen desteklemelerden faydalanabilmek için; et, süt ve yumurta üretimi için 8 Nisan - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında; süt, et, meyve-sebze ve su ürünleri işleme projeleri için 8 Nisan - 24 Mayıs 2019 tarihleri arasında il koordinatörlüğüne başvuruda bulunulması gerektiğini hatırlattı. Çağrı takvimine dikkat edilmesinin altını çizen Başak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başvuruların proje kabul tarihleri arasında Kazım Karabekir Caddesi Elite World Van Otel karşısında bulunan TKDK Van İl Koordinatörlüğüne yapılması gerekir. Ayrıca gerekli bilgilendirmelerin alınması için yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşları sağlıklı ve direkt bilginin alınması için kurumumuza davet ediyoruz. Son olarak 16 Şubat 2019 tarihinde çıkmış olduğumuz IPARD II beşinci çağrı döneminin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." - VAN

