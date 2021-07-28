Van Ticaret ve Sanayi Odasından "aşı olun" çağrısı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), aşılama oranının düşük olduğu iller arasında yer alan Van'da bu oranın yükselmesi için vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), aşılama oranının düşük olduğu iller arasında yer alan Van'da bu oranın yükselmesi için vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Van TSO'dan yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelenin aşı süreciyle devam ettiği belirtildi.

Maske, mesafe ve temizliğin elden bırakılmaması gereken yaz aylarında salgının sona ermesi için herkesin aşı olmasının önem arz ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Her bir vatandaşımızın aşıya erişimini kolaylaştırmak için kamu ve özel hastaneler, aile hekimlikleri, mobil araçlar ve stantlarda aşı olma imkanı sağlamakta ve sağlık çalışanları bu anlamda canla başla mücadele etmektedir. En önemlisi de dünya genelinde birçok ülke aşıya erişim sağlayamaz ve bu nokta ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalırken vatandaşlarımızın aşı olmaktan imtina etmesi salgın ile mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Hastalığı yenmek için büyük avantajımız olan aşıdan kaçmamız doğru değildir. Bilime ve bilim adamlarının virüsü yenmek için ürettikleri aşıya inanmalıyız. Tüm dünya da bilim adamları virüsü yenmek için aşı geliştirme gayreti gösterirken, bilgi kirliliği ile aşıya karşı durmak, toplumsal sağlımız açısından da kabul edilir bir durum değildir."

Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara bakıldığında illerin vaka sayılarının ortaya çıktığına yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz ve bölgemizde aşı olma oranı düşük, ancak vaka sayıları artmaktadır. Bu konuda gerekli duyarlılığı göstermeliyiz. İş dünyası olarak artan vaka sayılarına karşı, yeni kapanma ve kısıtlama tedbirlerinin alınmasını kaldıracak ekonomik güce sahip değiliz. Aşı oldukça ve gerekli duyarlılığı gösterdikçe rahatlama olacaktır. Bunu dikkate almalıyız. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Hiç kimse kendisini bu salgından tek başına koruyamaz. Hepimiz birbirimizi korumaya yardım etmeliyiz. Bunun için de bilime olan inancımızı hiçbir zaman yitirmemeli ve aşımızı olmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu