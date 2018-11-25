Van Terör Örgütüne Yönelik 6 İldeki Operasyonda 42 Şüpheli Kişi Yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, şehir merkezinde ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Van merkezli olarak; İstanbul, İzmir, Bursa, Ağrı ve Adana'da eş zamanlı operasyon yapıldı. 42 kişi yakalandı. Yine Van'ın Edremit ilçesinde metruk bir binada yapılan aramada da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'da, dün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldı. PKK/KCK Terör Örgütü'nün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, sokak eylemlerine katılıp organize ettikleri ve 27 Kasım öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen (45) kişiye yönelik olarak Van Merkezli; İstanbul, İzmir, Bursa, Ağrı ve Adana'da eş zamanlı operasyonda gerçekleştirildi. Toplam 42 şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan açıklamada "Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 1 adet tabanca, fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir" denildi.

Van'ın Edremit ilçesinde ise Eminpaşa Mahallesi Eski Fidanlık Yolu Selvi Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Arama sonucunda; 1 adet Kanas (Keskin Nişancı Tüfeği), 5 Adet Kaleşnikof marka silah, 4 Adet Kanas'a ait şarjör, 239 adet Kanas'a ait fişek, 5 adet Kaleşnikof marka silaha ait şarjör, 81 adet Kaleşnikof marka silaha ait fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ve ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.