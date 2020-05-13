VAN Taziye bağlantılı vaka sayısı 103'e yükseldi
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VAN Taziye bağlantılı vaka sayısı 103'e yükseldi

Taziye bağlantılı vaka sayısı 103'e yükseldiVAN'ın İpekyolu ilçesinde, taziye çadırının kurulmasına izin vermesi nedeniyle muhtarın görevden alındığı Ortanca mahallesinde, vaka sayısı 103'e yükseldi.

VAN Taziye bağlantılı vaka sayısı 103'e yükseldi
13.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:27

Taziye bağlantılı vaka sayısı 103'e yükseldi

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, taziye çadırının kurulmasına izin vermesi nedeniyle muhtarın görevden alındığı Ortanca mahallesinde, vaka sayısı 103'e yükseldi. İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi, 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 Mayıs'ta karantinaya alındı. Sağlık ekipleri mahallede sağlık taraması ve test alma çalışmalarına başlarken, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen mahallede taziye çadırı kuruldu. Taziye bağlantılı vaka sayısı da bu nedenle her geçen gün arttı. Dün 101 olan vaka sayısı bugün 103'e yükseldi. Sağlık ekiplerinin, karantinaya alınan mahallelerdeki sağlık taramaları ise devam ediyor.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, sağlık ve güvenlik kuvvetlerinden oluşan 100 kişilik filyasyon ekiplerinin yapmış olduğu özverili, titiz çalışma ve riskin farkına vararak, ekiplere bilgi vererek yardımcı olan vatandaşlar sayesinde Ortanca Mahallesi'ndeki vakaların büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi. Bu arada, Ortanca Mahallesi'ndeki taziye bağlantılı 12 yerleşim yerinde 5 bin 123 vatandaşın ise tedbir amaçlı karantina altında olduğu açıklandı.

VAN Taziye bağlantılı vaka sayısı 103'e yükseldi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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