VAN TARIMI İÇİN YENİ BİR GÖLET TAMAMLANIYOR…

ÖZALP, VAN (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüSon yıllarda Van İlimizde sayıları artan baraj ve göletlere bir yenisi ekleniyor. Devlet Su İşleri, yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Van genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Çalışmaları devam eden Van Özalp Yeni Emek Göletinin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 4. 140 dekar tarım arazisi suya kavuşacak. Göletin gövde, dolusavak, kondüvi yapısı (Derivasyon Tüneli) imalatları, ayrıca Regülatör-1, Regülatör-2 betonarme, tersip bendi ve sulama hattı imalatları tamamlandı. Mekanik montaj imalatları tamamlanmak üzere. Yılsonu itibari ile gölette su tutmuş olacağız. . Temelden yüksekliği 34 metre, gövde tipi kil çekirdekli homojen dolgu ve su depolama kapasitesi 1. 219. 000 m³ olan Van Özalp Yeni Emek Gölet'inin tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına 1. 061, 00 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 3. 894. 237 TL katkı sağlanması hedeflenmesi ile birlikte 414 kişiye de istihdam sağlayacaktır.

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