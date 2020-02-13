Van tansiyon hastası polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı

13.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:36

Tansiyon hastası polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan, tansiyon ve diyabet hastası Perihan Baysungur (60), yolun kardan kapalı olması nedeniyle polis helikopteriyle şehir merkezindeki hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. İlçeye bağlı Cevizlibelen Mahallesi'nde yaşayan Perihan Baysungur'un rahatsızlanması üzerine yakınları, yetkilileri arayarak yardım istedi. Ancak yolun, yoğun kar ve çığdan kapalı olması nedeniyle Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne ait helikopterle hastanın alınması kararlaştırıldı. Baysungur, yaşadığı Cevzlibelen Mahallesi'nden alınarak Van merkeze ulaştırıldı. Diyabet ve tansiyon hastası olan Baysungur'un tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA