Van Spor FK, Hasan Şimşir'le yollarını ayırdı

04.11.2019 15:36

Van Spor Futbol Kulübü, Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.



TFF 2. Lig ekiplerinden Van Spor Futbol Kulübü'nün başkanı Servet Yenitürk, Hasan Erkin Şimşir'le ortak karar sonucu yollarını ayırdıklarını belirtti. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yenitürk, takımın son haftalardaki kötü gidişatının toparlanamadığını dile getirerek, alt yapıdaki hocalarla önümüzdeki haftayı atlatacaklarını, daha sonra uygun bir teknik direktörün takımın başına getirileceğini kaydetti.



Deplasmanda Sakaryaspor'a karşı çok iyi oynadıklarını da dile getiren Servet Yenitürk, "Sahada futbolcularımıza saldırılar oldu. Alakasız bir şekilde iki sarı kartla kırmızı kart gören futbolcumuz oldu. Penaltı verildi. İçeride güvenlikçilerle birlikte sporcularımıza vurdular. Gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Bir daha böyle şey olmaz inşallah" dedi. - VAN

Kaynak: İHA