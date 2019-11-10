Van Spor'da Taner Taşkın dönemi

10.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:44

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), teknik direktör Taner Taşkın'la anlaştı.



Van Spor FK., geçen hafta oynanan Sakaryaspor maçının ardından teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Bir haftalık sürenin ardından Van Spor FK.'nın teknik direktör Taner Taşkın'la anlaştığı kulüp tarafından kamuoyuna duyuruldu. - VAN

Kaynak: İHA