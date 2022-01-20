Van Spor-Afyonspor karşılaşması olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi - Haberler Spor
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Van Spor-Afyonspor karşılaşması olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

Van Spor-Afyonspor karşılaşması olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig de hafta sonu oynanacak Van Spor-Afyonspor karşılaşmasının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği belirtildi.

VAN (İHA) - TFF 2. Lig de hafta sonu oynanacak Van Spor-Afyonspor karşılaşmasının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Afyonspor erteleme kararı ile ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Van Spor FK karşılaşması olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi" denildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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