Van sokakları boş kaldı Van sokakları boş kaldı İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma yasağının getirilmesiyle Van sokakları bugün de boş kaldı.

Van sokakları boş kaldı

VAN - İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma yasağının getirilmesiyle Van sokakları bugün de boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde uygulamaya koyduğu 2 gün sokağa çıkma yasağının son gününde Van en sakin günlerinden birini yaşadı. Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri, istisna kapsamının dışındakileri uyararak evlerine gönderdi. Bazı kişilere ise kurala uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Kentin en işlek caddeleri olan Maraş ve Cumhuriyet caddeleri boş kalırken, normal zamanda dolup taşan Van Gölü sahilleri de sessizliğini yaşıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Van'da, ilk gün yasağa uymayan 277 kişiye 823 bin 564 TL idari para cezası kesilmişti.

Kaynak: İHA