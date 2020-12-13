Van, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde sessiz
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Van, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde sessiz

13.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:33
Van, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde sessiz

VAN'da koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

VAN'da koronavirüs  önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent genelinde uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları araçlarda, sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde uygulanan yasakların ikinci gününde Van'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar, yasağa uyarak evlerinden dışarıya çıkmadı. Kentin kalabalık meydanlarından Cumhuriyet ve Kazım Karebekir caddeleri ile Beşyol sessizliğe büründü. Sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte denetimlerini artıran polis ekipleri de kentin birçok yerinde kontrol noktası oluşturdu. Bu arada sokakların boş olmasından faydalanan İpekyolu Belediyesi temizlik işleri de caddeleri çöplerden temizledi.


Van, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde sessiz
Van, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde sessiz
Van, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde sessiz
Van, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde sessiz
Van, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde sessiz
Van, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde sessiz
Van, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde sessiz
Van, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde sessiz
Van, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde sessiz
Van, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde sessiz
Van, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde sessiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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