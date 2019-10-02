Van sırt çantalarındaki 55 kilo eroini, narkotik köpeği 'kara' buldu

02.10.2019 10:06

Sırt çantalarındaki 55 kilo eroini, narkotik köpeği 'Kara' buldu

Van'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Kara' ile yaptığı aramada, bagajdaki sırt çantalarının içinde 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özalp- Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobilde, narkotik köpeği 'Kara' ile arama yapıldı. Aracın bagaj bölümündeki 4 sırt çantasında 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA