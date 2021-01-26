Van sınır hattında 4 bin 872 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van sınır hattında 4 bin 872 paket kaçak sigara ele geçirildi

26.01.2021 19:35 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:38
Van sınır hattında 4 bin 872 paket kaçak sigara ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında 4 bin 872 paket kaçak sigara ve 20 cep telefonu ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında 4 bin 872 paket kaçak sigara ve 20 cep telefonu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hudut birliklerinin "Hudut, namustur." anlayışıyla fedakarca ve kahramanca görev yaptığı belirtildi.

Paylaşımda, "Hudut birlikleri, Van sınır hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 4 bin 872 paket kaçak sigara ve 20 cep telefonu ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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