Van 'Şila' ile Aramada, Stepnede Eroin Ele Geçirildi

'Şila' ile aramada, stepnede eroin ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde, polisin narkotik köpeği 'Şila' ile bir kamyonette yaptığı aramada, stepneye gizlenmiş 22 kilo 825 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar- Van karayolu üzerindeki kontrol noktasında yol uygulaması yaptı. Şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, kamyonetin stepnesine gizlenmiş 22 kilo 825 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA