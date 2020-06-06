Van Sıhke Gölü'ndeki balık ölümleri alarm verdi Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü'ndeki balık ölümleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü'ndeki balık ölümleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Gölde çok sayıda ölü balık olduğunu fark eden vatandaşlar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı, sudan ve balıklardan aldıkları numuneleri incelemeye aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaklaşık 200 sazan balığının öldüğü gölde yapılan incelemelerde su sıcaklığının normal seviyede olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Analizlerde su seviyesinin, geçen yıllara oranla normal seviyede olduğu görüldü. Sıhke Gölü'nün karşısında bulunan Van Çöplüğü Toplama Merkezinden gelen atık suyun gölete döküldüğü görülmüştür. Balık ölümlerinin çoğunun atık suyun gölete döküldüğü bölgede yaşandığı anlaşılmaktadır. Balık ölümlerinin atık sudan kaynaklanmış olabileceği tahmin edilmektedir. Ekipler tarafından yapılacak detaylı çalışmalardan sonra balık ölümleri hakkında net bilgi verilecektir."

Kaynak: AA